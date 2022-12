Basketball Der Aufsteiger zahlt Lehrgeld

Die ART Giants sind Aufsteiger in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Dort sind zwölf von 34 Spielen absolviert. Nach drei Erfolgen in den ersten vier Begegnungen fanden sich die Giants in der Spitzengruppe wieder. „Wir sind mit viel Euphorie und Selbstvertrauen in die Liga gestartet. Zu Saisonbeginn sind alle Teams in der Findungsphase. Da waren wir vielleicht etwas weiter als die anderen“, meint Giants Cheftrainer Florian Flabb. „Inzwischen müssen wir einen Top-Tag haben, sonst setzt sich die individuelle Stärke der anderen Teams durch.“ Nach dem guten Saisonauftakt folgte aber Ernüchterung; aktuell sind die Giants 15. „Wir stehen da, wo wir auch am Saisonende stehen wollen: auf einem Nicht-Abstiegsplatz“, meinte Flabb.