Sieg gegen Schwalbe Bergneustadt Borussia gewinnt auch zum Jahresabschluss

Es war das letzte Tischtennisspiel der Borussia für dieses Jahr. Für die Begegnung mit dem TTC Schwalbe Bergneustadt vor heimischem Publikum hatte Borussia-Cheftrainer Danny Heister dem geneigten Publikum einen Einsatz der „Legende“ Timo Boll versprochen. Heister hielt Wort und setzte den Rekord-Europameister auf Position drei ein. Boll tat dann mit einem Sieg auch seines dazu, um die Oberbergischen mit 3:0 in die Schranken zu weisen. Damit bleibt es für die Düsseldorfer wettbewerbsübergreifend (Meisterschaft, Pokal, Champions League) bei einer einzigen Niederlage in der bisherigen Spielzeit. Die holten sich die Plastikballkünstler vom Staufenplatz in der Vorwoche in der Liga beim TTC Zugbrücke Grenzau.