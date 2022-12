Entscheidung in Düsseldorf CDU berät über Ausschluss eines Mitgliedes

Die Düsseldorfer CDU bereitet ein Ausschlussverfahren gegen eines ihrer Mitglieder vor. Es handelt sich um einen jungen Politiker, der Führungsverantwortung übernommen hat, dies in der Partei und auch in der Jungen Union. Der Mann hat sich mehrfach in der Öffentlichkeit auf eine Weise geäußert, die für die Partei nicht akzeptabel und nicht tolerabel ist. Zuletzt war am Dienstag in den sozialen Netzwerken ein viel beachtetes Video zu sehen, in dem der Mann in der Mensa der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität laut ausrief, Adolf Hitler sei ein deutscher Kommunist gewesen, das sei wissenschaftlich-historisch erwiesen. Es werde bald abgerechnet.