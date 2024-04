Kontrollen am Düsseldorfer Flughafen Zwei Reisende mit Haftbefehlen - 7000 Euro Strafe kassiert

Düsseldorf · Bei zwei Reisenden, die mit demselben Flieger in die Türkei fliegen wollten, stellten Beamte der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen fest, dass sie per Haftbefehl gesucht wurden.

26.04.2024 , 15:39 Uhr

Reisende am Düsseldorfer Flughafen. (Archiv) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Beide Reisende wollten von Düsseldorf aus nach Gaziantep in der Türkei fliegen. Bei beiden stellten die Beamten der Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle am Donnerstag fest, dass sie per Haftbefehl gesucht wurden. Ins Gefängnis musste schlussendlich jedoch keiner von ihnen. Der erste der beiden, ein 33-Jähriger, wurde von der Staatsanwaltschaft Köln gesucht. Diese hatte drei Wochen zuvor einen Haftbefehl wegen Computerbetruges in 13 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung gegen den bereits im September 2019 Verurteilten erlassen. Dank eines Bekannten konnte der in Erftstadt lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafe von 109 Tagen abwenden, indem die Geldstrafe in Höhe von 5450 Euro beglichen wurde. Zeitgleich nahmen die Bundespolizeibeamten einen weiteren Mann fest, nach dem gefahndet wurde. Gegen den 28-Jährigen lag ebenfalls ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vor. Dieser war im Januar 2024 wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit gegen den Mann erlassen worden. Doch auch der in der Schweiz lebende Mann konnte die Erzwingungshaft von zwei Tagen abwenden und seinen Flug in die Türkei antreten, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro beglich.

(csr)