Airport in Düsseldorf Wie der Flughafen in die Zukunft steuert

Die Gesellschafter des Flughafens haben am Montag nach langen Verhandlungen den neuen Konsortialvertrag unterschrieben, der ihre Zusammenarbeit regelt und die Einigung auf eine Zukunftsstrategie beinhaltet. Die Stadt hatte den seit 1997 bestehenden Vertrag Ende vergangenen Jahres gekündigt, um vor allem aufgrund der Krisenerfahrungen in Folge der Pandemie mit der Airport Partners GmbH neue Vereinbarungen zu treffen. Beide Eigentümer halten übrigens weiterhin jeweils 50 Prozent der Anteile, neue Mehrheitsverhältnisse gibt es also nicht.