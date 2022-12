Bundesregierung unzufrieden Bahn rollt bei Pünktlichkeit in „historisches Tief“

Bahnchef Richard Lutz hatte bereits angekündigt, dass in diesem Jahr wohl weniger als 70 Prozent der Fernzüge pünktlich sein werden. Für 2023 habe man sich aber eine deutliche Erhöhung vorgenommen, so Lutz kürzlich. Das eigentliche Ziel des Unternehmens sind 80 Prozent. Probleme gibt es vor allem in den „hoch belasteten Eisenbahnknoten“ Hamburg, Köln und Mannheim oder auf den Strecken durchs Ruhrgebiet. Beginnen mit der notwendigen Korridorsanierung will die Bahn 2024.