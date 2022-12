Energiekrise in Düsseldorf Die Rheinbahn dreht die Heizung runter

Fahrgäste der Rheinbahn müssen sich ab sofort auf kühlere Luft in den Bahnen einstellen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wird die Temperatur dort ab sofort von 18 auf 16 Grad herunter geregelt. Die Rheinbahn begründet den Schritt damit, dass sie in der aktuellen Energiekrise „ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung“ nachkommen wolle und so die Vorgaben der Bundesregierung zum Energiesparen umsetze. Allein in den ersten vier Monaten des nächsten Jahres sollen so laut Unternehmen rund eine Million Kilowattstunden Strom weniger verbraucht werden. Das entspreche etwa dem Bedarf von 250 Vier-Personen-Haushalten.