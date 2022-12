Weihnachtsbäume in Garath zum Selberschlagen am 4. Advent Oh Tannenbaum!

Seit dem 8. Dezember verkauft von Dörnberg Weihnachtbäume. An große Firmen hat er bereits vorher geliefert. Auch die zwölf Meter hohen Tannen, die in Garath und Urdenbach stehen. Es ist einiges los auf der Koppel. Der meiste Betrieb sei aber immer am Samstag vor dem vierten Advent. Dann ist richtig was los. Mit Anhängern kommen die Leute vorbei. „Einer sogar mit einem Cabrio“, sagt von Dörnbergs Frau, die gerade vorbeikommt. „Eine“, betont ihr Mann. Beim derem ersten Auftritt vor einigen Jahren hat er nämlich seinen Augen nicht getraut. Während er den Drei-Meter-Baum langsam ins Netz verstaute, startete die Frau den Motor, ließ die Heizung (inklusive Sitzheizung) auf Hochtouren laufen und öffnete das Verdeck. „Da habe ich ihr dann den Baum hinter den Sitz gehievt“, sagt er. Besagte Kundin melde sich immer an und bestellt auch Wild. Vor einigen Jahren wollte sie einen Rehrücken und diesen Mittwoch oder Donnerstag abholen. „Mittwochs war ich nicht da und habe meinem Mitarbeiter gesagt, wenn die Frau mit dem Cabrio kommt, die kriegt auch den Rehrücken.“ Die Frau kam am Donnerstag, der Rehrücken aber war weg. Den hatte sein Mitarbeiter tags zuvor an eine Frau mit Cabrio verkauft. Nur leider der Falschen.