Literatur aus Düsseldorf Happy Birthday, Harry

Heinrich Heine war in seiner Geburtsstadt Düsseldorf jedoch nicht immer so präsent und so gut gelitten wie derzeit. „Ich kann mich noch gut an die Auseinandersetzung mit dem Rektorat der Uni erinnern. Das Rektorat wehrte sich lange gegen die Umbenennung in Heinrich-Heine-Universität“, erzählt Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven. Das ist heute anders. In diesem Jahr veranstaltete die Universität anlässlich des 225. Geburtstages ihres Namensgebers einen Zitatwettbewerb, um den Lieblingsausspruch der Studierenden zu küren. „Das Leben ist weder Zweck noch Mittel; das Leben ist ein Recht.“ Diesen Ausspruch aus Heines „Verschiedenartige Geschichtsauffassungen“ aus dem Jahr 1833 gewann am Ende den Wettbewerb.