Energie sparen im Gottesdienst Kempens Kirchen bleiben an Weihnachten kalt

Kempen · Wer an Heiligabend oder an den folgenden Tagen zur Kirche will, sollte sich warm anziehen. Um Energie zu sparen, wird auch an Weihnachten in den Kempener Kirchen die Heizung nicht hochgedreht. Wie die Gemeinden planen.

19.12.2022, 05:25 Uhr

Wer die Kirche St. Antonius in Tönisberg besuchen will, sollte sich warm anziehen. Nach Auskunft von Pfarrer Norbert Derrix beträgt die aktuelle Temperatur im großen hohen Kirchenschiff rund sieben Grad. Auch an Weihnachten wird nicht geheizt. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Von Eva Scheuß