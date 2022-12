Neuer Bezirksbürgermeister für den Stadtbezirk 10 Jürgen Bohrmann und sein roter Schal

Aber noch einmal zurück auf Rot. Auf die Frage, ob ihm klar sei, dass das eine Signalfarbe sei und der Träger damit auffalle, kommt die schnelle Antwort: „Ich stand schon von Kindheit an gerne im Rampenlicht.“ In der Schule als Klassen -und Schulsprecher, bei den Wettkämpfen im Gewichtheben, von denen er so viele gewann, dass er einmal deutscher Vize-Meister und sechs Mal hintereinander Landesmeister wurde. Und da gibt es auch zu seinem politischen Engagement Parallelen: „Es ging mir beim Sport nie um die Attacke, sondern um das bewusste drangehen an den Gegner, daran, ein Zeichen zu setzen.“ Nun will er auch in seiner zweijährigen Amtszeit die Dinge angehen, die Richtung zeigen, wie sich der Stadtbezirk mit seinen beiden Stadtteilen Garath und Hellerhof weiterentwickeln könnte, dazu Anregungen geben.