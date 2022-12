Kunst in Düsseldorf Kleine Bilder mit großem Effekt in der Galerie JVDW

Düsseldorf hat es Annabelle Agbo-Godeau angetan. „Düsseldorf ist eine sehr dynamische Kunststadt. Es gibt viele Museen, Institutionen, Galerien bis hin zu den kleinen Künstler-Ateliers“, sagt sie. „Jede Woche gibt es etwas Neues zu sehen. Düsseldorf ist sehr überraschend.“ So entschloss sich die in Paris Geborene, nachdem sie 2018 ihren Abschluss an der Kunstakademie Beaux-Art of Paris bestanden hatte, vor drei Jahren zur Übersiedlung in die NRW-Landeshauptstadt. „Ich habe auch Auslandssemester an der Kunstakademie in Düsseldorf absolviert. Da bin ich irgendwie zum Fan der Stadt geworden“, so die Künstlerin.