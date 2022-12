Isabelle Faust bei Christian Ehring in der Tonhalle Genüsse für gespitzte Ohren

Das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich ist offenbar nicht wichtig genug, um auf italienische Barockmusik und die neue Residenzkünstlerin Isabelle Faust zu verzichten. Um 16.30 Uhr – 30 Minuten nach dem Anpfiff in Katar - staunt Moderator Christian Ehring daher nicht schlecht, als er ins ausverkaufte Rund der Tonhalle blickt: „Schade, dass Gianni Infantino das nicht sehen kann“, freut er sich und empfiehlt, den aktuellen Spielstand ab jetzt nur in seinen Moderationspausen via Smartphone abzurufen, aber auf keinen Fall, wenn die Musik spielt.