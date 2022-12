Gesundheit in Düsseldorf „Der Ort des Sterbens hat sich verlagert“

Hüsson Eltern, die hier einen Entlastungsaufenthalt für ihr Kind planen, was sonst immer möglich war, müssen wir teilweise absagen oder den Termin verschieben oder verkürzen, weil die Kapazitäten einfach nicht ausreichend sind. Kinder in der Lebensendphase haben absolute Priorität.

Klösener Kinder in ihrer letzten Lebensphase zu versorgen, bedeutet einen viel höheren pflegerischen Bedarf und zusätzlich einen höheren Bedarf der psychosozialen Begleitung. Man ist rund um die Uhr mit den Eltern und womöglich auch den Geschwisterkindern in engem Kontakt, zudem regelmäßig mit dem Kinderpalliativteam im Austausch, das bündelt viel mehr zeitliche Ressourcen und natürlich auch Manpower.

Janssen Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang, dass solche Kinder einen hohen Bedarf an medikamentöser und pflegerischer Versorgung haben, der in der Sterbephase durchaus steigt. Es werden noch mehr Geräte als vorher gebraucht, Apotheken und Sanitätshäuser sind involviert, da kommt eine Menge zusammen.