„Wirtschaftliche Lage lässt mir keinen Spielraum“ „Essen für Jedermann“ schließt – wegen Energiekrise und Inflation

Nils Hegmann hat lange mit sich gerungen. Ein eigener Imbiss war immer sein Traum gewesen. Vier Jahre lang war er auch Realität. Aber in einigen Tagen ist er zu Ende. Er habe sich entschieden, dass er am 23. Dezember zum letzten Mal den Herd an der Rheinstraße 56 in Xanten einschaltet. Abends wird „Essen für Jedermann“ dann für immer schließen. „Ich sage Tschüss!“, schreibt Hegmann auf der Facebookseite seines Imbisses und bedankt sich bei allen Gästen, „die mir treu zur Seite gestanden haben“.