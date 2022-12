Unfall in Düsseldorf Mann läuft vor U-Bahn und wird schwer verletzt

An der Haltestelle Am Mühlenacker in Düsseldorf-Wittlaer ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann ist vor eine U-Bahn der Linie U79 gelaufen und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik geflogen, eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das teilte ein Polizeisprecher mit.