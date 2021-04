Gute-Nachrichten-Ticker : Japanische Kirschblütenzeit beginnt

Japanische Kirschblütenzeit beginnt



Zwischen Ende März und Mitte April geht es für gewöhnlich los - dann sind erste Knospen der japanischen Kirschblüte sichtbar. In diesem Jahr hatte es die Blüte besonders schwer. Verändert sich das Wetter von Sommertemperaturen zu Schneefällen in nur wenigen Wochen, dauert es, bis sie mit dem Blühen beginnt. Geht es dann endlich los, blüht die Pracht in weiß und rosa zwei Wochen lang. Besonders beliebt ist die Kirschblüte in Bonn. Die Bäume waren dort Ende der 1980er Jahre gepflanzt worden, um einen besonderen Farbakzent in die sanierte Altstadt zu bringen. Auch im Stadtpark am Kaarster Rathaus gibt es eine besonders schöne Allee japanischer Kirschbäume.