25-Jähriger in Wuppertal : In Polizeizelle Verstorbener hatte verschiedene Drogen genommen

Wuppertal Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat neue Details zum Tod eines Mannes in Polizeigewahrsam bekanntgegeben. Eine Analyse von Blut und Urin hat gleich mehrere Stoffe offenbart.

Ein Mann (25), der im November in Wuppertal im Polizeigewahrsam gestorben ist, hatte vor seinem Tod verschiedene Drogen genommen. Wie die Wuppertaler Staatsanwaltschaft mitteilte, fand man in seinem Blut beziehungsweise Urin Spuren von Amphetaminen, Kokain und Cannabis. Zudem habe der Mann an einer Herzschwäche durch ein krankhaft vergrößertes Herz gelitten. Diese Kombination sei „latent lebensgefährlich“ gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Der WDR hatte zuvor berichtet.