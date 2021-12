Schäden an Talbrücke Rahmede : Sauerland-Autobahn voll gesperrt - Ministerium fordert Umleitungskonzept

Schäden an Talbrücke Rahmede

Die A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid ist wegen Schäden an einer Brücke komplett gesperrt worden. Das NRW-Verkehrsministerium fordert nun die schnelle Schaffung eines Umleitungskonzeptes. Die Route sei eine „Lebensader für alle Menschen in Südwestfalen“.

Nach der Sperrung der Autobahn 45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid hat das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium ein Umleitungskonzept gefordert. „Es braucht jetzt schnellstmöglich ein Konzept für weiträumige Umleitungen. Die Sauerlandlinie ist eine Lebensader für alle Menschen in Südwestfalen“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Die Region sei mit den Sperrungen im Straßennetz nach der Unwetterkatastrophe bereits stark belastet.

Kommunen und Kammern müssten an einem runden Tisch über die Abstimmung weiterer Maßnahmen eng eingebunden werden. „Die A45 ist eine der wichtigsten Fernstraßen in unserem Land mit hohem Schwerverkehrsanteil“, so der Sprecher.