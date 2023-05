Kampf gegen islamistischen Terror in Deutschland: Bundesweite Razzia gegen Islamisten – auch in NRW

Demnach stehen Islamisten unter Verdacht, die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) zu unterstützen oder unterstützt zu haben. Konkret soll es vor allem um die Finazierung und Spenden für das Terrornetzwerk gehen. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat die Federführung übernommen, aber auch der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf ermittelt nach Informationen unserer Redaktion. „Durchsuchungen finden auch in einer Reihe von Städten in NRW statt“, hieß es. Demnach liegen in NRW für zahlreiche Objekte und mehrere Personen in Nordrhein-Westfalen in dem Zusammenhang Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle vor. Die Maßnahmen der nordrhein-westfälischen Polizei finden unter anderem in Mönchengladbach, im Raum Aachen, Köln und Wuppertal statt.