Veranstaltung in Moers Ein Coffee mit Minister Reul

Moers · NRW-Innenminister Herbert Reul war am Mittwoch in Moers. Sein Ziel: Ein Oldtimerbus in der Fußgängerzone, Höhe Neumarkt. Was er mit dem Besuch bezweckte.

20.12.2023 , 15:51 Uhr

Herbert Reul (links) im Gespräch bei der Aktion „Coffee with a Cop“. Foto: Norbert Prümen

Menschenauflauf in der Fußgängerzone: NRW-Innenminister Herbert Reul wurde am Mittwoch umringt von Vertretern des Kreises, der Stadtverwaltung und der Politik. Auch Normalbürger zeigten Interesse am Austausch mit Reul. Der Ministerbesuch war Teil der Veranstaltung „Coffee with a Cop“: An einem Oldtimer-Bus konnten Bürger bei Heißgetränken ins Gespräch mit Polizisten kommen. Die Einstellungsberatung der Polizei war ebenfalls anwesend. Mit dem aus den USA stammenden Format tourt die Polizei zwecks Imagepflege durch NRW. „Wir hatten viele gute Gespräche“, freute sich Polizeisprecher Peter Reuters.

(pogo)