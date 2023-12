Schusswaffengebrauch der Polizei 2023 NRW-Polizei schoss 1690 Mal

Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sieht in der Messergewalt einen Hauptgrund für den polizeilichen Dienstwaffengebrauch. „Es wird bei der Polizei gelehrt, dass bei einer unmittelbaren Messerattacke die Schusswaffe eingesetzt werden muss, weil man sonst das eigene Leben oder das Leben der Kollegen riskiert“, sagte Mertens, der in dem Zusammenhang auch auf den sogenannten Taser verwies. „Der Taser hat oftmals Einsätze glimpflich beendet, in denen die Gefahr bestand, dass die Schusswaffe eingesetzt werden könnte. Leider wird der Taser aber bislang nur in 18 der 47 Kreispolizeibehörden eingesetzt. Das muss sich endlich ändern“, so Mertens.