Mitgliederschwund in NRW Sportvereine in der Krise – was ist dran?

Das hat sich auch auf die Mitgliedszahlen ausgewirkt. Im ersten Jahr nach Pandemiebeginn sind allein in NRW mehr als 200.000 Menschen aus den Vereinen ausgetreten. Doch trotz dieses Knicks ist die Lage gar nicht so schlecht: Bis zur Pandemie sind die Zahlen tendenziell gestiegen, bei der Erhebung im März 2020 waren mehr Menschen in Sportvereinen als je zuvor. Und auch 2023 gibt es trotz der Verluste immer noch mehr Mitglieder als vor 25 Jahren. Gut 5,1 Millionen Mitglieder (Stand: Mai 2023) in 17.534 Vereinen bedeuten gegenüber der Vorjahreserhebung zudem wieder ein klares Plus von 3,4 Prozent (165.265 Mitglieder mehr), berichtet der LSB. Das gehe vor allem auf den Zuwachs in der Altersgruppe null bis sechs Jahre (rund 38.500 Mitglieder/13 Prozent mehr) und in der Altersgruppe sieben bis 14 Jahre (etwa 48.260 Mitglieder/5,6 Prozent mehr) zurück.