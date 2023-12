Beschwerde gegen Haft erfolglos Deutsche aus Münsterland in Norwegen getötet – Lebensgefährte weiter in U-Haft

Der Verdächtige war am 5. Oktober ohne seine Freundin heimgekehrt und hatte behauptet, sie habe ihn verlassen. Er räumte nicht ein, die Frau getötet zu haben, sagte aber aus, dass sie gestorben sei. Er nannte den Ermittlern auch den späteren Fundort der Leiche. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Münster wird der Fall voraussichtlich in Deutschland vor Gericht kommen.