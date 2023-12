Neue Geräte NRW-Polizei bekommt 1500 Kohlenmonoxid-Warner

Die nordrhein-westfälische Polizei bekommt 1500 Kohlenmonoxid-Warngeräte. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) übergab am Mittwoch die ersten 50 Geräte an die Düsseldorfer Polizei. Sie sind handflächengroß und wiegen rund 150 Gramm. Wenn sich eine schädliche Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft befindet, schlagen sie Alarm.