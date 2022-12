Argumentationshilfe für Wüsts Masken-Strategie Abwasserüberwachung zeigt erneuten Corona-Anstieg

Die Ergebnisse zeigen den dritten wöchentlichen Anstieg bei der Viruslast in Folge. Die Werte kratzen bereits an der Höchstmarke aus dem Juli. An keiner der Messstationen war demnach ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. In Aachen, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, an der Emschermündung, in Eschweiler und Wuppertal stieg die Viruslast vielmehr um mindestens 15 Prozent gegenüber dem Wert vor zwei Wochen. Aus dem Klärwerk in Mönchengladbach wurden in dieser Woche keine Daten geliefert.