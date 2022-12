Ende um 1.47 Uhr morgens Rekord am Landtag in Düsseldorf – längste Plenarsitzung aller Zeiten

Die bislang längste Plenarsitzung in der Geschichte des Landtags war auch in diesem Jahr: Am 7. April dauerte sie bis 1.10 Uhr des nächsten Tages. Davor war die längste Sitzung am 27. Februar 2013. Sie endete am 28. Februar um 2 Minuten nach Mitternacht. Hier stand - wie am Mittwoch - die zweite Lesung des Haushaltsplans auf der Tagesordnung.