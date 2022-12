Ausbau und Sanierung des Pegelmessnetzes Krischer und SPD streiten über Stand des Hochwasserschutzes

„Die bisherige Bilanz des Umweltministers können auch schöne Bilder in der Eifel nicht aufhübschen“, kritisierte dagegen Schneider. Der Besuch sei ein „Foto-Termin“, der Hochwasserschutz in NRW stehe kein bisschen besser da als zur Katastrophe im Sommer 2021. Existierende Messstellen seien lange nicht wieder repariert worden, außerdem gebe es keine neuen Messstellen und Vernetzung der Stellen untereinander. Es könne zudem passieren, dass am Ende nicht genug Geld für den Ausbau da sei, weil die Landesregierung dafür keinen eigenen Haushaltstitel vorsehe.