Corona-Vorsorge Schulen und Kitas warten auf Tausende CO2-Ampeln

Wie schnell und gut Schulen und Kitas in NRW in diesem Winter mit CO 2 -Messgeräten ausgestattet werden, hängt stark von Tempo und Engagement der Kommunen ab. Allerdings auch von Fristen in Vergabeverfahren und von Lieferzeiten. Anfang September stellte das Land das Geld für die Anschaffung bereit. Nun werden vielerorts gleichzeitig Tausende Geräte geordert.