Neue Chancen im Kampf gegen die Pandemie : Warum Coronaviren im Abwasser das perfekte Frühwarnsystem sind

In einem Labor des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle/Saale werden Wasserproben auf Coronaviren untersucht. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Analyse Im Abwasser lassen sich Coronaviren nachweisen, lange bevor die Infektionen in der Bevölkerung messbar sind. Das eröffnet neue Chancen in der Pandemiebekämpfung. Einige Länder nutzen dieses Verfahren bereits. Wie das Frühwarnsystem funktioniert – und warum Deutschland erst am Anfang steht.

Bei unseren niederländischen Nachbarn ist der Blick auf aktuelle Testergebnisse in der Bevölkerung längst zweitrangig geworden. Die Holländer können nämlich täglich per Dashboard im Internet verfolgen, in welchen Stadtteilen Coronaviren gerade auf dem Vormarsch sind. Und dies lange bevor die Infektionsherde dort ausbrechen.

Wie die Niederländer und auch Länder wie Österreich oder die Schweiz das hinbekommen? Eigentlich ganz simpel. Sie prüfen systematisch ihr Abwasser und setzen damit um, was die Wissenschaft längst erkannt und in Studien belegt hat: Abwasser ist das ideale Frühwarnsystem, um Corona-Infektionsherde zu lokalisieren. Denn bereits mehrere Tage bevor ein Schnelltest überhaupt positiv anschlägt, scheidet ein Infizierter Viren aus. Die werden bei ihrer Reise durch die Kanalisation zwar arg demoliert. Aber ihre Erbinformation übersteht Kälte, Hitze und Bakterien tagelang und lässt sich daher im Abwasser nachweisen. Die Ausscheider merken es häufig bis dahin selbst nicht einmal, dass sie sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt haben.

Info Komplizierte Zuständigkeiten Zuständigkeiten In der Bundesrepublik Deutschland teilen sich Behörden von Bund und Ländern die Zuständigkeiten für Gewässer. Eine zentrale Vermittlungsfunktion kommt der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) zu. Diese Behörde ist angesiedelt im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Verfahren Die thüringer Firma Analytic Jena arbeitet gemeinsam mit der Bauhaus-Universität Weimar an einem Testverfahren für das Abwassermonitoring. Dieses Verfahren könnte nach Angabe des Unternehmens künftig auch zum Nachweis unterschiedlicher Viren, Antibiotikaresistenzen und anderer mikrobiologischer Rückstände eingesetzt werden. Bei dem entwickelten Abwasser-Verfahren leuchten die Proben umso stärker, je höher die Corona-Last im Wasser ist. Es wird bereits in Japan eingesetzt, berichtet tagesschau.de. Varianten Seit eineinhalb Jahren überwachen Forscher der City University of New York das Abwasser der Metropole. Ihre aktuelle Studie ermittelte beim Abwasser-Monitoring der Stadt bisher unbekannte Varianten von Sars-CoV-2 mit zum Teil völlig neuen Mutationen. Inwieweit diese relevant werden könnten für die künftige Pandemieentwicklung ist bisher aber nicht geklärt. Mutationen sind generell bei Viren nichts Ungewöhnliches.

Der Zeitvorsprung ist also ein entscheidender Vorteil. Aber das Abwasser-Monitoring ist auch präzise und kostengünstig. Und schneller als die aktuellen Meldeverfahren. Je nach Laborkapazität und -ausstattung liegen die Ergebnisse schon innerhalb eines Tages vor. Sie sind sehr genau, denn die Wasserproben durchlaufen nach ihrer Aufbereitung das PCR-Verfahren und werden gezielt auf Gensequenzen des Coronavirus untersucht. Ob und wie Schnell- und Selbsttests durchgeführt werden, spielt dann keine große Rolle mehr. Auch Meldeverzüge durch überlastete Labore und Gesundheitsämter werden zweitrangig.

Im Abwasser lassen sich künftige Virenherde also präzise vorhersagen, bevor die Inzidenz in einer Region merklich ansteigt. Im Idealfall können Hotspots einzelnen Stadtteilen oder – je nach Kanalisationsnetz – sogar einer einzelnen Straße zugeordnet werden. Genau hier sieht Jörg Drewes die große Stärke der Abwasseranalyse. Drewes ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität München. Er hat im Berchtesgadener Land eines der ersten Dashboards in Deutschland zum Abwassermonitoring auf Coronaviren miteingerichtet. „Mit dieser Methode lässt sich das Infektionsgeschehen lokal und räumlich differenziert vorhersagen“, erklärt er. Im Berchtesgadener Land konnte etwa anhand der Abwasseranalysen ein Corona-Ausbruch auf ein illegales Straßenfest zurückgeführt werden.

Steigt der Virusanteil in einem Stadtteil, kann eine Gemeinde früh reagieren, zum Beispiel mit gezielten PCR-Tests unter den Anwohnern. Mögliche Infektionsketten können so gebrochen werden, bevor sie überhaupt entstehen.

Und noch ein weiterer Vorteil kann künftig in dieser Pandemie entscheidend sein: Durch die Analyse des Abwassers werden auch Varianten des Coronavirus schneller erfasst. „Wichtig ist für sichere Befunde, dass man die Proben immer mindestens auf zwei oder mehrere Zielgene hin untersucht“, sagt Drewes.

Für die Früherkennung neuer Varianten wäre aber auch ein international aufgestelltes Monitoring hilfreich. Andere Länder wie die Schweiz, Österreich oder Australien haben das Abwassermonitoring bereits in ihr Standardprogramm der Corona-Früherkennung aufgenommen. Auch die Europäische Union hat die Vorteile der Abwasseranalyse für das Pandemiegeschehen erkannt. Bereits im vergangenen Jahr forderte die EU-Kommission von den Mitgliedsstaaten, „schnellstmöglich effektive Abwasser-Überwachungssysteme einzurichten" – bis zum 1. Oktober vergangenen Jahres sollten erste Berichte dazu vorliegen. Konkret fordert die EU für ihre Mitgliedsstaaten ein Abwasserüberwachungssystem, das die Kläranlagen für Großstädte mit mehr als 150.000 Einwohnern mindestens zweimal pro Woche beprobt und analysiert.

In Deutschland müsste das von der EU geforderte System in 56 Städten implementiert werden. Seit dem 1. Februar laufen nun zunächst in 20 Kommunen Projekte zur Etablierung eines Abwasser-Monitorings. Über rund zwölf Monate sollen die Arbeiten laufen, dann wird entschieden, ob der Aufwand lohnt. Dass Deutschland später dran ist als das Ausland, überrascht Drewes nicht. „Das war ja in der Pandemie schon häufiger der Fall.“ Andere Länder zeigten oft mehr Pragmatismus. Aber er nimmt die Entscheidungsträger auch ein Stück weit in Schutz: „Es geht ja hier um ein ganz neues Feld, und wir haben hierzulande zum Teil völlig andere Strukturen, zum Beispiel allein etwa 9500 Klärwerke.“ Für ein flächendeckendes Abwassermonitoring müssen sich in Deutschland außerdem Umwelt- und Gesundheitsbehörden ressortübergreifend abstimmen. In einem Land, wo jede Zuständigkeit geregelt ist, können solche Prozesse langwierig sein. „Aber die zuständigen Bundesministerien haben die Bedeutung und Chancen des Abwassermonitorings mittlerweile erkannt und fördern Projekte“, sagt Drewes.

Die von der EU vorgegebene Einteilung rein nach der Bevölkerungsgröße hält er für wenig sinnvoll. „Die große Stärke des Systems ist ja die regionale Differenzierung.“ Daher solle man auch entsprechend handeln. „Wir haben ländliche Bereiche, Pendlerregionen, Grenzregionen oder Studentenstädte. Hier lohnt ein differenziertes Vorgehen.“