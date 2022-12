Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 8. Dezember 2022) Mehr als 110.000 bestätigte Corona-Fälle seit Pandemiebeginn

110.071 bestätigte Corona-Fälle zählt das städtische Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie in Mönchengladbach. Das geht aus einer Meldung von Donnerstag, 8. Dezember 2022, hervor. In 109.232 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 368 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.