Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 9. Dezember 2022) Wieder mehr infizierte Bürger in der Stadt

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 282,8 an. Am Vortag wurde der Wert mit 254,8 beziffert (davor mit 263,2 am Mittwoch und 265,5 am Dienstag). Der bundesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 219,9 (Vortag: 214,2) und der Landesschnitt bei 248,8 (Vortag: 239,0). Der Wert für Mönchengladbach nähert sich also dem NRW-Wert an.