Pandemie-Vorsorge Abwassertests weisen Corona-Anstieg nach

Eine vom Land veröffentlichte Auswertung des Abwassers belegt einen deutlichen Anstieg der nachgewiesenen Sars-Cov-2-Viren. Das geht aus dem Abwassermonitoring des Landeszentrums Gesundheit hervor. Am Mittwoch stieg auch erstmals nach einer Phase der Beruhigung die Sieben-Tage-Inzidenz wieder um 3, auf 242,4. Die Proben werden zweimal die Woche im Rahmen eines Forschungs- und Pilotvorhabens in derzeit zehn Kläranlagen genommen, darunter in Aachen, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Eschweiler und Mönchengladbach. Damit seien knapp 20 Prozent der NRW-Bevölkerung abgedeckt. Perspektivisch sollen weitere Kläranlagen unter anderem in Bonn, Borken, Düsseldorf und Köln hinzukommen.