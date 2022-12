800 Waldbesitzer in Mithaftung Sägewerke verklagen das Land auf 187 Millionen Euro

Das Land NRW ist zuversichtlich, dass die Entscheidung des Gerichts zu seinen Gunsten ausfällt. Es hält die Klage für komplett unbegründet und bestreitet, dass das Vermarktungssystem irgendeinen Effekt auf den Holzpreis gehabt hat. Überdies seien so wie NRW auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen vor Gericht gebracht worden, und die Gerichte in Stuttgart und Mainz hätten die Klagen in erster Instanz abgewiesen. Die Kläger-Gesellschaften gingen aber in Berufung. NRW wartet auf die Entscheidung des Landgerichts Dortmund.