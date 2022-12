Zu wenig Impfungen Lückenhafter Schutz vor Kinderlähmung

Nach Daten des NRW-Gesundheitsministerium bleibt die Zahl der gegen Kinderlähmung Geimpften im beölkerungsreichsten Bundesland hinter der angestrebten Quote zurück. Das geht aus einer Antwort von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf eine Anfrage der SPD hervor, die unserer Redaktion vorab vorliegt. „Idealerweise soll eine Polio-Impfquote von mindestens 95 Prozent in einer Bevölkerung erreicht werden, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.“ Abgefragt wird der Impfstatus bei der Schuleingangsuntersuchung. Dabei waren nach den letzten vorliegenden Daten aus dem Jahr 2019 jedoch nur 92,3 Prozent der Kinder geimpft. Die Zielmarke wurde laut Landeszentrum Gesundheit zuletzt zehn Jahre zuvor, nämlich 2009, mit damals 97,6 Prozent erreicht. In einer Fachpublikation des Robert-Koch-Instituts aus dem Oktober heißt es dazu: „Wenn diese Quote nicht erreicht wird, besteht auch in als poliofrei zertifizierten Ländern das Risiko eines erneuten Auftretens von Erkrankungsfällen.“