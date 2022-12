Heftiger Schlagabtausch im Landtag “Das riecht nach Untreue“

SPD und FDP üben sich an diesem Vormittag in Geschlossenheit. Schon vor der Debatte ist SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty zu seinem FDP-Amtskollegen Henning Höne quer durch den Plenarsaal geschlendert, hat ein paar freundliche Worte mit ihm ausgetauscht, ehe die Glocke des Landtagspräsidenten zur Debatte läutet und die Abgeordneten an ihre Plätze beordert. Dann wird es alles andere als freundlich. Kutschaty wirft der Koalition vor, nicht regierungsfähig zu sein. „Sie wollen uns doch nicht ernsthaft weismachen, dass sich die wirtschaftliche Lage in den vergangenen Tagen so kolossal geändert hat“, ruft er. Vielmehr sei die Regierung des Verfassungsbruchs überführt worden. „Um Ihren Schön-Wetter-Haushalt zu retten, haben Sie Kreditermächtigungen aus dem Corona-Rettungsschirm zweckentfremdet – illegal abgezweigt, könnte man auch sagen.“ Der SPD-Politiker wirft dem Finanzminister vor, darum gewusst, es aber trotzdem getan zu haben – Kutschaty vermutet, auf Anweisung des Ministerpräsidenten, weil dieser das Trugbild eines ausgeglichenen Haushalts habe aufrechterhalten wollen. „Dafür haben Sie Ihren guten Ruf hergegeben, Herr Dr. Optendrenk.“ Der Oppositionsführer wirft Wüst vor, andere zu belehren, aber selbst nichts hinzubekommen: „Das ist eine besonders unsympathische Art des Dilettantismus.“ Kutschaty hält der Landesregierung zudem vor, beim Rettungspaket keine konkreten Maßnahmen zu nennen: „Außer Überschriften haben Sie nichts zu bieten. Das ist Pappmaché, Ihr Drei-Säulen-Modell.“