Ressorts müssen sparen NRW-Finanzminister will ohne neue Schulden auskommen

Der Minister kündigte an, in der letzten Kabinettssitzung vor der Sommerpause wolle man den Haushaltsentwurf 2025 beschließen, der dann dem Parlament zugeleitet wird. „Die Rahmenbedingungen werden sich dann im Laufe der Beratungen Ende Oktober mit der Herbst-Steuerschätzung konkretisieren.“ Man werde solide planen, werde aber vereinzelt nachsteuern müssen, wie jedes Jahr, sagte Optendrenk. „Wir gehen davon aus, dass die Schwerpunkte Kinder, Familie und Bildung, die wir letztes Jahr angelegt haben, fortgeschrieben werden. Da sprechen wir über Maßnahmen, die erst langfristig Wirkung entfalten und auch entsprechend finanziert sein müssen. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ist da nicht angezeigt.“ Es sei auch ein gemeinsames Verständnis in der Koalition, dass man bei der inneren Sicherheit, also bei der Einstellung neuer Polizisten, nichts abschmelzen wolle.