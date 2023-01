TV-Übertragung, Termine, Medaillenspiegel Das müssen Sie zur Biathlon-WM 2023 wissen

Die Biathlon-WM 2023 startet am Mittwoch, 8. Februar um 14.15 Uhr mit der Mixed-Staffel. Neben der Team-Staffel am Samstag, 18. Februar, gehören die Verfolgungsrennen der Herren und Frauen am Sonntag, 12. Februar, und der Massenstart am Sonntag, 19. Februar, zu den Highlights der Weltmeisterschaft.