Ruhe nach dem Sturm? Oberhof hofft weiter auf Partystimmung

Petrus hatte dann doch ein klein wenig Nachsicht mit den Biathleten: Pünktlich zum Training in Oberhof hörte der Dauerregen am Donnerstag für ein paar Minuten auf, begleitet vom letztjährigen WM-Schlager-Hit „Der Zug hat keine Bremse“ drehten die Skijäger ihre Runden vor den noch leeren Tribünen der Arena am Rennsteig. Nach der wetterbedingten Verschiebung des Sprints im Thüringer Wald ist mit Partystimmung aber erst am Freitag zu rechnen.