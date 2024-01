Heim-EM, Olympia, CHIO Auf diese Sportereignisse können Sie sich 2024 freuen

Handball-EM in Deutschland (10. bis 28. Januar) Der Startschuss fällt mit einem ganz besonderen Handball-Erlebnis. Gruppe A eröffnet das Turnier vor eine Weltrekordkulisse von 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena. Frankreich spielt um 18 Uhr gegen Nordmazedonien und um 20.45 Uhr bestreitet Gastgeber Deutschland das offizielle Eröffnungsspiel gegen die Schweiz. Danach geht es für das DHB-Team in Berlin weiter. Die Hauptrunden-Gruppe, in der Deutschland spielen würde, trägt ihre Partien dann in Köln aus. Dort finden auch die K.o.-Spiele bis zum Finale am 28. Januar statt. 24 Teams spielen um den Titel. Insgesamt dürfen sich die Handball-Fans auf 65 Spiele in sechs Städten freuen. Neben Düsseldorf, Köln und Berlin sind auch Mannheim, München und Hamburg Austragungsorte.