„Der Party-Zug hat keine Bremse“ Biathlon-Stars Doll und Preuß lassen Oberhof beben

„Beeindruckend“, lobte selbst der viertplatzierte Dominator Johannes Thingnes Bö. „Respekt an meinen Zimmerkollegen“, schwärmte der elftplatzierte Philipp Nawrath. Die märchenhafte Saison des deutschen Teams setzt sich damit fort. Die deutschen Männer gewannen vier von neun Einzelrennen in dieser Saison, davon allein drei der vier Sprints. Zuletzt hatte der längst zurückgetretene Simon Schempp am 8. Januar 2017 für die deutschen Männer in Oberhof gewonnen.