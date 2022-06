Alles zur Tour de France : Schachmann muss wegen Corona-Infektion um Teilnahme bangen

Düsseldorf Die Radsportprofis kämpfen ab dem 1. Juli wieder bei der Tour de France um das Gelbe Trikot und die Siege in den anderen prestigeträchtigen Wertungen. Nach und nach nominieren die Teams ihre Fahrer. Für viele wird es aber wegen Corona eng bis zum Start. So auch für einen Deutschen. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der deutsche Straßenradmeister Maximilian Schachmann ist wenige Tage nach der Tour de Suisse auch positiv auf Corona getestet worden und muss um die Teilnahme an der Tour de France bangen. Seinen Start bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende im Sauerland, wo er seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollte, hat er bereits abgesagt. „Auswirkungen auf eine mögliche Tour de France Nominierung lassen sich noch nicht abschätzen“, teilte sein Bora-hansgrohe-Rennstall am Donnerstag mit. Eigentlich war Schachmann für die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende 109. Frankreich-Rundfahrt fest vorgesehen. Das Bora-Team will am Sonntag sein Aufgebot bekannt geben.