Nach schwerem Surz Entscheidung über Vingegaards Tour-Start fällt Anfang Mai

Die Entscheidung über Jonas Vingegaards Start bei der Tour de France soll Anfang Mai erfolgen. „Er muss sich von seinem sehr schweren Sturz erholen. Wir müssen sehen, wie sich das in den nächsten beiden Wochen entwickelt und dann schmieden wir einen neuen Plan“, sagte Frans Maassen, Sportdirektor des Teams Visma, dem dänischen Sender TV2. Die Tour de France beginnt am 29. Juni in Florenz, Vingegaard hatte die vergangenen beiden Auflagen gewonnen.