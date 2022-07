Gladbachs 9:1 gegen Oberachern : Borussia siegt mit viel Spielfreude, aber Stindl verletzt

Freiburg Borussia siegt im DFB-Pokal klar beim Oberligisten SV Oberachern. Trainer Daniel Farke feiert damit ein erfolgreiches Debüt. Kapitän Lars Stindl musste verletzt raus.

„Ich mag den Pokal“, hatte der Gladbacher Trainer vorab gesagt. Dass er gleiche Ziele in diesem Wettbewerb hat wie Eberl, ist anzunehmen. Möglich, dass Eberl in dieser Sache in Zukunft vielleicht etwas konkreter träumen darf, sollte es wahr werden, was Gerüchte besagen: Der 48-Jährige, der im Januar seinen Manager-Job in Gladbach aufgegeben hat, ist als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig im Gespräch. RB-Chef Oliver Mintzlaff gab am Rande des Supercups an, es sei nichts unterschrieben mit Eberl, dementierte aber auch nicht die These, dass Eberl und RB verhandeln.