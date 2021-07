Olympische Spiele 2021 : Rugby auch 2021 wieder Olympische Disziplin

Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 ist die Sportart Rugby auch wieder vertreten. Bereits zum zweiten Mal steht 7-er Rugby auf dem Programmpunkt. Wir klären die wichtigsten Fragen zum Sport.

Welche Regeln gibt es beim 7-er Rugby?

Für jedes Team stehen sieben Spieler auf dem Platz. Ziel ist es, den Ball in das Malfeld des Gegners zu bringen und ihn dort abzulegen. Gelingt dies, erhält das Team fünf Punkte. Im Anschluss kann das Team durch einen Dropkick durch die Stangen am Spielfeldrand zwei weitere Punkte erzielen. Ebenfalls können drei Punkte durch erfolgreiche Straftritte per Dropkick oder auch Dropgoals aus dem laufenden Spiel heraus erzielt werden. Im Spielverlauf darf der Ball nur nach hinten gepasst werden. Wird der Ballträger getackelt, muss er den Ball am Boden sofort freigeben. Das heißt, er darf ihn nicht blockieren, der Tackler muss sich allerdings auch vom Ball entfernen.