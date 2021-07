Angreifer fehlt immer noch : Hennings radelt sich fit für Fortuna-Rückkehr

Bad Leonfelden Ein Testspiel hat Rouwen Hennings in dieser Saisonvorbereitung noch nicht mitgemacht – und auch die Übungseinheiten mit der Mannschaft hat er im Trainingslager bislang alle ausgelassen. Probleme in der Wadenmuskulatur bremsen ihn aus. Wann mit seiner Rückkehr gerechnet werden kann.

Radeln. Steile Auffahrt. Wadenprobleme. Passt das wirklich zusammen? Nachfrage bei Fortunas Pressesprecher Tino Polster. Seine medizinische Einordnung: „Bei Hennings ist die untere Wadenmuskulatur lädiert, mechanisch wird aber beim Fahrradfahren hauptsächlich die obere Wadenmuskulatur beansprucht.“ Demnach ist also keine Gefahr in Verzug, sondern eher ein gutes Zeichen, dass der Angreifer wieder mehr und mehr seine Grenzen austestet.

Schade natürlich trotzdem für ihn, die Mannschaft und nicht zuletzt auch seinen neuen Trainer Christian Preußer , dass er nicht wie geplant mitmischen kann. Hennings ist schließlich noch immer ein wichtiger Baustein in der Offensive, welche Rolle er ganz genau ausfüllen wird, muss sich erst noch zeigen. In Bad Leonfelden in Oberösterreich dürfte Preußer jedenfalls nicht zu abschließenden Erkenntnissen kommen.

Die Vorbereitung auf die kommende Saison begann für Hennings schon nicht optimal. Weil ein Familienmitglied in der Nähe einer mit Corona infizierten Person gesessen hatte, musste er für ein paar Tage in Quarantäne – er selbst war aber negativ. Die ersten beiden Tests gegen Meerbusch und Schiefbahn verpasste er aber genauso wie das Duell mit den Würzburger Kickers. Und auch beim vierten Spiel in der Vorbereitung wird er sehr wahrscheinlich passen müssen. Ein Einsatz am Donnerstag gegen Limassol kommt noch zu früh.