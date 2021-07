Nach Ansage von Preußer : Warum Kastenmeier zum Straftraining antreten musste

Foto: F95 41 Bilder Hier zeigt Kastenmeier Fortuna den Mittelfinger

Service Bad Leonfelden Tag 4 von Fortuna im Trainingslager im oberösterreichischen Bad Leonfelden. Nach der Pleite im Testspiel gegen Würzburg stand am Montag eine Einheit an. Warum Torwart Kastenmeier plötzlich Liegestütze machen musste und was sich Teammanager Sascha Rösler von einem 16-Jährigen anhören durfte.

So lief der Tag Mit angezogener Handbremse. Nach anstrengenden Tagen hat es Cheftrainer Christian Preußer am Montag deutlich ruhiger angehen lassen. Nach der Trainingseinheit um 10 Uhr schickte er seine Spieler noch rund 20 Minuten auf dem Fahrrad durch Bad Leonfelden im Mühlviertel. Natürlich haben alle Spieler Fahrradhelme auf, was nicht nur in dieser Region selbstredend mehr als sinnvoll ist. Nur Teammanager Sascha Rösler hatte die Schützausrüstung offenbar an diesem Tag nicht direkt griffbereit – weshalb er sich ausgerechnet vom Jüngsten im Team einen Spruch einfing. „Wo ist denn dein Helm“, wollte der erst 16-jährige David Savic wissen. Die Botschaft dürfte angekommen sein. Den Nachmittag hatten die Spieler frei.

Das wurde trainiert Doch vorher stand noch etwas Arbeit an. Neben einem leichten Lauf, gab es etwas Krafttraining, vier Gruppen duellierten sich bei einer Übung, wo der Ball über einem Flatterband gehalten werden musste und nicht den Boden berühren durfte. Fußballtennis für Fortgeschrittene.

Die Rückkehrer des Tages Jamil Siebert hat erstmals wieder am Ball trainiert. „Es geht jeden Tag etwas besser“, bekundete der Innenverteidiger. Preußer erkundigte sich noch auf dem Platz nach seinem Wohlbefinden, Siebert deutete an, nur noch bei speziellen Bewegungen die Nachwehen seiner Schambeinentzündung zu spüren. Und auch Andre Hoffmann machte eine leichte Einheit am Ball.

Foto: Christof Wolff 18 Bilder Fortuna - Würzburg: die Bilder des Spiels

Wer im Training gefehlt hat Daniel Bunk setzt nach dem Schlag auf den Knöchel weiter aus. Er spulte allerdings auf dem Ergometer einige Kilometer ab. Rouwen Hennings trainiert nur individuell.

Was man noch wissen sollte Und plötzliche machte Florian Kastemeier Liegestütze direkt vor Christian Preußer. Was passiert war? Zu Beginn der Einheit hatte der Torwart den Versuch unternommen, den Ball ein wenig hochzuhalten. Klappte auch einigermaßen, allerdings der Abgang war nicht ganz so geplant: Er schoss den Cheftrainer ab, traf ihn am Hinterkopf. Preußer wusste nicht sofort, wer der Übeltäter gewesen ist, raunzte ein: „Wer war das? Liegestütze“ übers Feld. Kastenmeier schmiss sich sofort hin und nahm die „Strafe“ an. Preußer hatte seine Ansage überhaupt nicht so ernst gemeint und schien fast etwas überrascht, dass Kastenmeier sich gestellt hatte. Wenige Augenblicke später lachten beide miteinander – die Stimmung im Team scheint gut.

Und sonst? Klaus Allofs hat offenbar der Ehrgeiz gepackt. Nach einer ausgiebigen Fahrradtour, wurde der Vorstand des Zweitligisten gestern auf dem Laufband gesichtet – bei einer zügigen Walking-Einheit. Bildmaterial für die Nachwelt wurde auf Wunsch des Athleten nicht angefertigt.