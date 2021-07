Leistungsdiagnostik zum Trainingsstart : Die Profis der Werkself sind im Prüfungsstress

Leverkusen Zum Trainingsauftakt am Montag mussten sich die Spieler von Bayer 04 Leverkusen in der „Werkstatt“ auf Herz und Nieren überprüfen lassen.

Die Werkself hat die Arbeit wieder aufgenommen. Am Montag trafen sich die Leverkusener Profis nach rund sechswöchiger Pause zur obligatorischen Leistungsdiagnostik in der BayArena – der offizielle Start in die Sommervorbereitung. Sportdirektor Simon Rolfes und der neue Coach Gerardo Seoane begrüßten die Mannschaft, ehe die Spieler an insgesamt zehn Stationen in der „Werkstatt“, dem Trainingszentrum mit den Schwerpunkten Prävention, Regeneration und Rehabilitation im dritten Stock der BayArena, gründlich getestet wurden.