Fragwürdiges Video von Pulisic : Fußballer verlieren immer wieder den Bezug zur Realität

Meinung Düsseldorf Christian Pulisic sorgt mit einem Video in den sozialen Netzwerken für mächtig Diskussionen. Wieder einmal muss man sich fragen, ob manche Fußball-Profis eigentlich jeglichen Bezug zur Realität verloren haben.

Es sind wieder diese Wochen im Jahr, in denen die Fußball-Profis ihre Kanäle in den sozialen Medien glühen lassen. Hier ein Foto am Pool, hier ein Foto aus einem tollen Restaurant am Strand, dort ein Bild im geschmacklich fragwürdigen Outfit oder ein Video von einer Trainingseinheit mit einem Teamkollegen. Die Sommerpause wird von vielen Stars genutzt, ihre vielen Followern mit vermeintlichen privaten Einblicken abseits des Fußball-Platzes hinter die Kulissen blicken zu lassen. Das kann allerdings auch mächtig in die Hose gehen – wie nun der Fall des US-Amerikaners Christian Pulisic beweist.

Was ist geschehen? Pulisic postete auf seinem Kanal ein Video aus seinem Urlaub in Florida. Er sitzt auf dem Rand eines Bootes und jongliert über der Wasserkante mit einem Ball. Soweit so gut. Der Rest der Szenerie lässt einen verstört zurück. Unter ihm liegt ein Fisch ruhig im Wasser, hängt am Haken einer Leine. Plötzlich rutscht Pulisic vom Rand des Bootes ab und fällt auf den Fisch drauf, der sich nun versucht, vom Haken zu befreien. Pulisic und die anderen Personen, die mit auf dem Boot sind, lachen sich darüber kaputt. Perfide: Pulisic postete das Video selbst und schrieb dazu: „Das Leben zog an mir vorbei. Was für ein Tag auf dem Wasser.“