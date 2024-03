Zeitplan, Termine, TV-Übertragung Das müssen Sie über die Olympischen Spiele in Paris wissen

Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden in der französischen Hauptstadt Paris statt. Die Eröffnungsfeier ist für den 26. Juli geplant. Die Sommerspiele enden am 11. August. Paris ist damit bereits zum dritten Mal Gastgeber für Olympische Spiele. 1900 und 1924 war Frankreichs Hauptstadt ebenfalls Ausrichter. Zudem fanden in Frankreich dreimal Winterspiele statt: 1924, 1968 und 1992.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die Veranstaltung am 13. September 2017 bei seiner Vollversammlung in Lima (Peru) an Paris vergeben. Zuvor hatten Los Angeles seine Bewerbung zurückgezogen und sich als einziger Kandidat für 2028 beworben. Damit war der Weg für Paris frei.

Doch die Olympischen Wettkämpfe finden nicht nur im Zentrum und im Großraum Paris statt. Die Segel-Wettbewerbe finden in Marseille statt, die Ruder- und Kanu-Wettkämpfe in Vaires-sur-Marne. In einer ganz anderen Erdregion kämpfen die Surferinnen und Surfer um Olympische Ehren. Denn gesurft wird in Taiarapu-Ouest auf der Insel Tahiti in Französisch-Polynesien.